TORINO – L'acquisto di Perin è in dirittura d'arrivo, si avvicina anche Alvaro Morata. Ma la Juventus sta lavorando sul mercato anche per la difesa, dove piacciono Darmian e Godin, e la trequarti, dove è stato messo nel mirino Rabiot.

Calciomercato Juventus, Godin e Darmian per la difesa

La Juventus punta sull’usato sicuro in difesa. L’obiettivo numero uno è Godin che potrebbe accasarsi ai bianconeri dopo una lunga militanza tra le fila dell’Atletico Madrid. Godin cerca nuovi stimoli e la Juventus potrebbe essere la squadra ideale per il suo modo di interpretare il ruolo. Come terzino, piace Darmian. Il calciatore del Manchester United è un jolly prezioso perché può giocare sia a destra che a sinistra.

Calciomercato Juventus, il sogno è Rabiot

L’ultima stagione ha evidenziato il fatto che la Juventus ha bisogno di estro e qualità a centrocampo. Il nome giusto è quello di Rabiot ma non sarà facile strapparlo al Psg perché è considerato un calciatore indispensabile dai francesi.