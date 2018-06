MOSCA – Aleksandr Golovin, calciatore che era già nel mirino della Juventus, ha incantato nella gara d’esordio dei Mondiali con due assist e un gol alla Miralem Pjanic [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Il prezzo del suo cartellino, prima stimato sui 20 milioni di euro, si è quasi raddoppiato.

La partita di oggi ha premiato la strategia di mercato del Cska Mosca. La società russa vuole cederlo ma ha aspettato il Mondiale sperando in una crescita del valore del suo cartellino. E fino a questo momento ha avuto ragione perché Golovin è stato il migliore in campo nel corso di Russia-Arabia Saudita.

Le sue sgroppate sulla fascia, i suoi due assist per i gol dei compagni di squadra e la sua punizione da cineteca hanno deliziato tutti. Ma in un mare di consensi, c’è chi lo boccia. Kanchelskis, ex calciatore tra le altre della Fiorentina, non ritene Golovin da Juventus.

Ecco le sue dichiarazioni a Tutto Mercato Web: “Golovin alla Juventus? State scherzando? Non credo proprio la Juventus possa interessarsi a Golovin che è un buon giocatore ma al massimo da squadra da media classifica di Serie A”.

Russia-Arabia Saudita 5-0, magia di Golovin su punizione

FT: Russia 🇷🇺 5 – 0 Saudi Arabia Golovin sinks Saudi Arabia with that fantastic Free kick! pic.twitter.com/G6O8WqPAmW — Y! Online (@YNaija) 14 giugno 2018

Russia-Arabia Saudita, video con il quarto gol dei padroni di casa

Goal! 4-0 to Russia. What a goal! pic.twitter.com/9L2HVjIqpB — World Cup 2018 (@WCGoalz) 14 giugno 2018

Russia-Arabia Saudita, video con il tris di Dzyuba

Vidéo “Artem Dzyuba Goal HD – Russia 3-0 Saudi Arabia 14.06.2018” via https://t.co/apt8hWMx1w https://t.co/kCoN7PNJJS — esprit-foot (@esprit_foot) 14 giugno 2018

Russia-Arabia Saudita, Putin consola il principe saudita sotto gli occhi di Infantino



Russia-Arabia Saudita, video con il gol di Cheryshev

Russia-Arabia Saudita, gol di Gazinsky