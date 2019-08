Calciomercato Juventus Han cifre operazione mercato nordcoreano

TORINO – La Juventus ha completato l’acquisto di Kwang-Song Han, attaccante della Nazionale di calcio della Corea del Nord, dal Cagliari. Ai sardi vanno cinque milioni di euro. Kwang-Song Han verrà aggregato alla prima squadra ma è probabile un suo ampio impiego con la Juventus “B” nel campionato di Serie C. I bianconeri vogliono farlo crescere sia attraverso gli allenamenti con i campioni della prima squadra, sia con le partite con la squadra “B” in Serie C.

Kwang-Song Han gioca in Italia dal 2017. Fino a questo momento ha vestito le maglie di Cagliari (Serie A) e Perugia (Serie B) per un totale di 50 presenze con 12 gol all’attivo. Kwang-Song Han ha vestito cinque volte la maglia della Nazionale di calcio della Corea del Nord ma non è ancora riuscito a segnare un gol.

Non solo calciomercato, la Juve è pronta per la sfida al Napoli.

Sette su otto con almeno due gol. Sono i numeri della Juve alla prima in casa. Negli ultimi otto anni, i bianconeri hanno collezionato la bellezza di sette vittorie, ognuna di questa con almeno due gol segnati.

Numeri importanti anche dal punto di vista difensivo. Mai, al debutto stagionale all’Allianz Stadium, la Juve ha subito più di un gol, tenendo la porta inviolata contro Cagliari e Lazio.

Le statistiche diventano ancora più preziose se si allarga l’orizzonte di analisi. In generale, i bianconeri sono imbattuti in 54 degli ultimi 55 esordi casalinghi in campionato, con 44 vittorie e 10 pareggi. L’unica sconfitta risale alla stagione 2015/16 (Juve-Udinese 0-1).

Juve e Napoli si sono affrontate 146 volte in Serie A. Score che sorride ai bianconeri con 68 vittorie, di cui 45 in casa, contro le 31 del Napoli (47 i pareggi).

In più, all’Allianz Stadium, la Juve ha vinto 7 volte su 8 contro i partenopei (unica sconfitta datata aprile 2018 per 0-1).

Federico Bernardeschi ha partecipato a 4 gol nelle ultime 8 partite contro il Napoli (due gol e due assist) (fonte il sito internet ufficiale della Juventus).