Calciomercato Juventus, Higuain come Matuidi: ha firmato per l’Inter Miami di Beckham (foto Ansa)

Calciomercato Juventus, Higuain come Matuidi: ha firmato per l’Inter Miami di David Beckham.

Calciomercato Juventus, Higuain ha lasciato i bianconeri dopo tre anni, 66 gol e cinque trofei (3 scudetti e 2 Coppa Italia). Il calciatore argentino ha raggiunto il suo ex compagno di squadra, Matuidi, all’Inter Miami di David Beckham.

Nella Major League Soccer statunitense, Higuain dovrebbe guadagnare circa 6 milioni di dollari a stagione. Nessuno in Italia, o in Europa, gli avrebbe garantito uno stipendio simile.

Per l’argentino, non si tratta della prima esperienza nel continente americano, infatti ha iniziato la sua carriera in Sud America, in Argentina, tra le fila del River Plate.

Durante la quarantena da coronavirus, Higuain ha trattato a lungo proprio con il River Plate ma alla fine il club argentino non è riuscito, nemmeno lontanamente, ad avvicinare le sue richieste economiche.

Quindi, per giocare in America, Higuain ha dovuto accettare l’offerta dell’Inter Miami di David Beckham.

L’ex stella di Milan, Real Madrid e Manchester United ha acquistato questa società di calcio di Miami per portarla ai vertici della Major League Soccer.

La scelta non è casuale visto che Beckham vive negli Stati Uniti da diversi anni. Infatti l’ex centrocampista della Nazionale Inglese ha chiuso la sua carriera tra le fila dei Los Angeles Galaxy.

Da quel momento, non se n’è più andato ma da qualche tempo si è trasferito dall’Ovest all’Est per gestire il suo nuovo club in Florida, l’Inter di Miami (fonte La Gazzetta dello Sport).