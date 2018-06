ROMA – Gonzalo Higuain è sempre più lontano da Torino. E’ lui il top player identificato dalla Juventus come il più sacrificabile nel mercato, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] anche in virtù di un biennio che lo ha visto rendere all’altezza delle aspettative solo a intermittenza. Il prezzo fissato è di 60 milioni.

In casa bianconera, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, già si pensa al sostituto del Pipita. Il nome nuovo è quello di Robert Lewandowski del Bayern Monaco.

L’attaccante che sarà protagonista al Mondiale con la Polonia, è stato prelevato nel 2014 a parametro zero dal Borussia Dortmund, e ora il Bayern Monaco potrebbe privarsene per una cifra attorno agli 80 milioni di euro. Lewandowski ha il contratto in scadenza nel 2021 ma ha voglia di lasciare la Bundesliga come testimonia anche il recente cambio di agente.

Non è un segreto che Marotta è alla ricerca di una punta già pronta a livello internazionale che possa fare la differenza in Champions League oltre che in Serie A. C’è però da battere una forte concorrenza, con Chelsea e Real Madrid a caccia anche loro di un attaccante di peso.