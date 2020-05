TORINO – Il calciomercato della Juventus entra nel vivo con le probabili cessioni di Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain.

Di questo argomento ha parlato il giornalista Mario Sconcerti nel suo intervento a TMW Radio.

Le dichiarazioni di Sconcerti sono riportate da ilnapolista.it.

“La Juve partirà con un handicap: ha già dato via Higuain e Pjanic, anche se non ufficialmente.

La storia del bosniaco è sbagliata.

Sarri lo giudica lento e non vuole farlo giocare neanche mezzala, ma è uno dei più forti in Europa in quel ruolo.

Ripresa del campionato? Nessuno si farà trovare impreparato.

Se il campionato è sconosciuto, la Champions è altrettanto un rebus.

Dobbiamo ancora capire come e se si svolgerà.

Secondo me favorisce i meno forti.

Più aumenta la casualità, più si incide sulla forza.

Potrebbe venire fuori anche una squadra come l’Atalanta.

Allegri? Pensavo che fosse abbastanza avanti con lo United.

Poi Solskjaer non è andato male.

Se riuscisse a far vincere il Psg la Champions, farebbe una grossa impresa.

Ed è quello che manca ai francesi.

Allegri è forse tra i migliori tecnici che abbiamo.

Può andare ovunque.

Lui credo cerchi una squadra senza limiti, cosa che non ha avuto dalla Juventus.

Ma ora tutte sono un po’ con il braccino corto.

Ho l’impressione che debba andare dove può sistemarsi e fare bene”.