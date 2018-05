ROMA – Higuain e la Juve potrebbero dirsi addio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] A pochi giorni dal via del Mondiale comincia a prendere quota il calciomercato e si iniziano a vedere le prime possibili ‘bombe’ in grado di cambiare gli equilibri della Serie A che verrà.

E c’è chi ipotizza addirittura un clamoroso scambio tra Juve e Inter con Icardi in bianconero per il Pipita più 50 milioni di euro, sono sempre valide le piste che conducono a Londra e Parigi, con Chelsea e Psg pronte ad assicurare a Higuain l’ultimo supercontratto della sua carriera.

Uno scenario cui il vicepresidente del club campione d’Italia, Pavel Nedved non ha sbarrato la strada: “Se Sarri va al Chelsea vorrà Higuain? Higuain è un nostro giocatore ed è sotto contratto. Non siamo preoccupati, vedremo dopo il Mondiale. Mandzukic? I giocatori vanno sempre accontentati, non bisogna trattenerli ma c’è bisogno che restino felici. Perciò decideremo insieme”.