TORINO – Paulo Dybala rifiuta il trasferimento al Manchester United e fa saltare l’arrivo di Lukaku alla Juventus (almeno che gli inglesi non gli offrano uno stipendio monstre da 20 milioni di euro a stagione), Mauro Icardi rifiuta il trasferimento alla Roma, complicando il passaggio di Edin Dzeko a Milano, e al Napoli rimanendo fedele alla parola data alla Juventus (nonostante Maurito sia rimasto infastidito dal tentativo dei bianconeri di prendere Lukaku).

Il centravanti argentino è stato chiaro o Juventus o niente. Ovvero, o Juventus o rimango un anno fermo all’Inter. Tutti vogliono evitare uno scenario di questo tipo e per questo sta riprendendo quota il possibile scambio di calciomercato tra Mauro Icardi e Paulo Dybala sebbene le due società valutano i cartellini dei loro calciatori in maniera decisamente diversa. Per la Juve, Dybala vale di più di Icardi mentre per l’Inter è l’esatto contrario. I due club dovranno raggiungere un accordo per non mantenere in rosa dei calciatori scontenti e dall’ingaggio pesantissimo.

Calciomercato, Juventus in stand by. Decisiva la risposta definitiva di Dybala allo United.

Paulo Dybala è arrivato a Torino.

L’attaccante è atterrato poco prima delle 11 all’aeroporto di Caselle per dirigersi alla Continassa, dove la Juventus torna ad allenarsi agli ordini di Maurizio Sarri. Cappellino e maglia nera legata al collo sopra la t-shirt bianca, il giocatore argentino ha concesso alle telecamere presenti soltanto un sorriso e un pollice all’insù, segno che va tutto bene.

Le prossime mosse del mercato juventino dipendono da lui: piace al Manchester United, che lo vorrebbe in un possibile scambio con Lukaku, oggetto dei desideri bianconeri.

Niente Continassa per Paulo Dybala, rientrato questa mattina a Torino dalle ferie. A differenza di quanto appreso in un primo momento, l’attaccante ha raggiunto dall’aeroporto la propria abitazione nel centro di Torino, per riposarsi del lungo viaggio, dato che è in ferie fino al 5 agosto e che oggi pomeriggio la Juventus non si allena (fonte Ansa).