TORINO – Show di Allegri in diretta tv. L'allenatore della Juventus, nel corso di Tiki Taka Russia, ha parlato ampiamente di calciomercato e ha rivelato, tra le altre cose, di aver detto no al Real Madrid. Allegri ha commentato anche il possibile scambio tra Gonzalo Higuain e Mauro Icardi, ha parlato di Golovin e del recente acquisto di Mattia Perin.

Calciomercato Juventus, lo scambio Higuain-Icardi e Golovin

“Un giudizio su Golovin? Mi dicono che sia bravo, poi i giocatori forti si vedono subito. Cancelo obiettivo per la difesa? E’ un giocatore dell’Inter. La Juventus come sempre si muove bene sul mercato e quando chiuderà avrò a disposizione una rosa competitiva per lottare su tutti i fronti. Possibile scambio Higuain-Icardi? Sono due grandi centravanti ma quando c’è il Mondiale il mercato inizia dopo il torneo. Alla fine del Mondiale inizia un altro mercato”.

Calciomercato Juventus, Perin partirà dalla panchina

“Chi giocherà tra Szczesny e Mattia Perin? Sono due grandi portieri, la Juve ha fatto un ottimo acquisto con Perin ma il titolare è Szczesny. Perin ha grandi potenzialità, e potrà ritagliarsi il suo spazio, ma Szczesny, almeno in partenza, sarà l’erede di Gigi Buffon”.