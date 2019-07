Calciomercato, Juventus su Icardi e Lukaku, tutti e due. Dybala allo United

ROMA – La Juventus pensa a un attacco di sfondamento, il tutto per tutto per la sospirata Champions, accendendo una girandola di centravanti col sacrificio di Paulo Dybala. E puntando tutte le fiches su Icardi e Lukaku, due corazzieri da affiancare a Ronaldo.

Il Manchester United vuole Dybala, uno scambio con Lukaku sarebbe anche un colpo all’Inter, il giocatore si è promesso a Conte. Quindi il colpo di grazia Icardi, reale per il Napoli, simbolico per i nerazzurri. L’Inter che sta per chiudere per Dzeko dalla Roma, si accontenterebbe di Cavani, il Psg lo lascia andare, costa 40/50 milioni di euro.

La girandola impazzita coinvolge la stessa Roma che sogna Higuain. Del resto la Juve sta facendo spazio mettendo sul mercato mezzo attacco: i due argentini più Mandzukic più Kean (all’Everton). L’incastro finale potrebbe saltare per volontà dei giocatori. Dybala non è convinto e come Higuain si illude di convincere Sarri. Alla fine potrebbe tornare utile la soluzione sempre a portata di mano: Icardi per Dybala… (fonte Sportmediaset)