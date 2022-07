Calciomercato Juventus, il Psg apre per Paredes. Per l’attacco c’è sempre Morata (foto ANSA)

La Juventus punta Leandro Paredes per aggiungere ulteriore qualità al centrocampo. Come riferito da Tuttosport, il PSG avrebbe ora aperto alla possibilità di uno scambio con Adrien Rabiot, tenendo sempre aperto però il tavolo di una possibile cessione in prestito con obbligo di riscatto. Le cifre in ballo, al momento, sono comunque considerate ancora troppo alte dai bianconeri. La richiesta è di 20 milioni, la Juve offre 15 più bonus.

La Juventus rivuole Morata

Allegri spinge per il terzo ritorno di Morata alla Juventus, lo stesso attaccante farà di tutto per rivestire il bianconero ma al momento la situazione è in stallo: l’Atletico Madrid non apre a un nuovo prestito, la Juve invece è poco convinta di fare un investimento importante a un giocatore che va per i 30 anni. Possibile che si arrivi agli ultimi giorni di mercato.

Capitolo cessioni

Ramsey e Arthur sono fuori dal progetto Juve e si cerca una soluzione in uscita. Per il gallese si lavora alla risoluzione del contratto, ancora un anno a 7 milioni netti: offerta una buonauscita da 2 milioni, ma la richiesta è 4. Il centrocampista brasiliano invece sogna di tornare al Barcellona ma sinora l’unica proposta è stata quella dell’Arsenal ma non in modo concreto. Nicolò Rovella invece è finito nel mirino della Salernitana. Allegri lo sta valutando in ritiro e deciderà a breve se tenerlo in rosa o se mandarlo via per giocare con continuità. Su Fagioli invece, c’è la Cremonese.