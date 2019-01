TORINO – Visto che il Real lo snobba, la Juventus accelera: come scrive TuttoSport nella sua edizione online, ieri pomeriggio Isco si è seduto in panchina per l’undecesima volta da quando Santiago Solari è diventato l’allenatore del Real Madrid e gli ha concesso appena due partite (sostanzialmente inutili) da titolare e per due volte non lo ha nemmeno convocato. Come spiega TuttoSport, la dirigenza bianconera ha capito che è il momento migliore per provare un affondo, puntando sul profondo malcontento del giocatore caduto in disgrazia nel giro di pochi mesi nei quali si è trasformato da perno fondamentale a esubero.

Calciomercato Juventus, l’ex Morata verso il Siviglia

Il Siviglia fa sul serio per Alvaro Morata. Al ‘Sánchez-Pizjuán’ quartier generale del club andaluso, è infatti andato in scena un incontro tra Joaquín Caparrós, direttore dell’area sportiva del Siviglia, e Juanma Lopez, l’agente del giocatore oggi in forza al Chelsea.

Lo riferisce la stampa spagnola. Sul tavolo c’è l’apertura al prestito da parte del giocatore ma bisognerà vedere cosa ne pensa il Chelsea che non ha interesse ad accelerare l’operazione, almeno fin quando non avrà trovato un sostituto all’altezza: si è parlato di Higuain e Cavani, ma entrambi sono over 30 e quindi difficilmente trattabili da parte della dirigenza di Stamford Bridge, a meno che Sarri non convinca Abramovich e Marina Granovskaia, la ‘donna forte’ del club che sta per prendere l’ex romanista Paredes dallo Zenit.

Secondo ‘Marca’, comunque, non c’è solo il Siviglia sull’attaccante spagnolo: anche il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund avrebbero sondato l’agente, chiedendo informazioni. Ma Morata ha già fatto sapere che in Bundesliga non vuole andare.