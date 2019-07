LONDRA – Sami Khedira in uscita dalla Juventus. Il centrocampista tedesco, che guadagna la bellezza di sei milioni di euro a stagione, è chiuso dai nuovi arrivati Rabiot e Ramsey e potrebbe essere ceduto nelle prossime ore in Premier League. Dove? Presto detto, Khedira è stato beccato all’Emirates Stadium dove stava seguendo la partita tra Arsenal e Lione valida per la Emirates Cup.

Khedira non ha portato fortuna all’Arsenal, che ha perso per 2-1 in casa, ma potrebbe presto unirsi ai Gunners come prossimo colpo di calciomercato.

La Juve vorrebbe cederlo perché lo considera un esubero. Come detto in precedenza, i bianconeri hanno preso due grandi calciatori come Rabiot e Ramsey in quella zona del campo e hanno in rosa calciatori altrettanto forti come Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Bentancur ed Emre Can.

Non solo, Maurizio Sarri vorrebbe rinforzare il centrocampo con un altro acquisto di livello. Negli ultimi giorni, sono stati accostati ai bianconeri sia Nicolò Zaniolo (che potrebbe rientrare nell’affare Gonzalo Higuain con la Roma) che Eriksen del Tottenham.

Non solo calciomercato, la Juve torna a lavorare agli ordini di Maurizio Sarri.

Dopo tre giorni di pausa, concessi da Mister Sarri al gruppo, rientrato sabato dalla tournèe in Asia, la Juve riprende domani a lavorare al JTC Continassa. In programma per i bianconeri una doppia seduta, al mattino e al pomeriggio, per continuare la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti (10 agosto contro l’Atletico Madrid a Stoccolma e 14 agosto per la tradizionale amichevole “in famiglia” a Villar Perosa) e soprattutto in vista del campionato, il cui calendario sarà svelato nel tardo pomeriggio di oggi.

Domani sarà anche il giorno del rientro di Bentancur e Cuadrado, reduci dalla Copa America. Per loro visite in programma in mattinata al J|Medical (fonte il sito internet ufficiale della Juventus).