TORINO – Juventus in pressing sul Cagliari per arrivare all’attaccante Kwang-Song Han. Il bomber nordcoreano in questo momento sta giocando in Serie B con la maglia del Perugia ma molto probabilmente tornerà al Cagliari a gennaio anche perché ha dimostrato di essere un calciatore di categoria superiore e non c’e’ ancora l’accordo tra la Juventus e il Cagliari per il suo cartellino.

La Juventus ha offerto il 50% del cartellino di Alberto Cerri, più soldi, ma i sardi non sembrerebbero interessati al giovane della Juventus, anche lui al Perugia in questo momento.

La trattativa è in un punto morto e difficilmente andrà in porto a gennaio.