TORINO – La Juventus continua a vincere di anno in anno perché ha la capacità di mantenere in rosa i calciatori più forti e di assemblarli con la “migliore gioventù” del calcio italiano.

Giovane, forte, preferibilmente italiano, anche se il patriottismo non c’entra. E se è nato all’estero, può pure venire dalla Corea del Nord qualora il gioco valesse la candela.

Come scrive in esclusiva TuttoSport con Antonino Milone, i nomi sul taccuino autografato Juventus non sono un mistero: Lorenzo Pellegrini, Kwang-Song Han, Dennis Praet, Dawid Kownacki, in ordine sparso.

E non sono i soli elementi sotto osservazione. Beppe Marotta e Fabio Paratici, cartomanti top del mercato, sono abituati ad anticipare il futuro e c’è da scommettere sul fatto che almeno un paio dei succitati calciatori possa presto vestire la maglia bianconera.