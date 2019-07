TORINO – Tra Romelu Lukaku e la Juventus c’è di mezzo Dybala. Tra Romelu Lukaku e l’Inter c’è di mezzo un abisso. I nerazzurri sono stati i primi a muoversi per il bomber della Nazionale Belga ma si sono arenati davanti alla richiesta inglese di ben ottantacinque milioni di euro.

L’Inter ha provato a raggiungere un accordo offrendo come contropartite tecniche sia Ivan Perisic che Mauro Icardi ma lo United non è interessato a questi due calciatori e quindi pretende dai nerazzurri gli 85 milioni di euro richiesti. Il presidente Zhang ritiene questa richiesta fuori mercato e non ha alcuna intenzione di acquistare Lukaku per questa cifra. La situazione è stata sbaragliata dalla Juventus.

I bianconeri si sono inseriti in questo affare di calciomercato a gamba testa nel tentativo di soffiare Lukaku all’Inter degli ormai “nemici” Beppe Marotta e Antonio Conte. La Juve ha più frecce nel suo arco rispetto all’Inter. Nemmeno i bianconeri vogliono pagarlo 85 milioni di euro ma lo prenderebbero volentieri in cambio di Paulo Dybala.

Le due società si avviano ad uno scambio alla pari. L’affare potrà essere concretizzato in caso di “sì” da parte di Paulo Dybala. L’argentino ha goduto di vacanze extra per la partecipazione alla Coppa America in Brasile ma a breve deciderà se proseguire la sua esperienza con la Juventus o se trasferirsi in Inghilterra alla corte del Manchester United.

Per Maurizio Sarri e la Juventus Paulo Dybala non è più indispensabile. Se fosse rimasto Massimiliano Allegri, sarebbe stata scontata la sua cessione. Ora con l’arrivo di Maurizio Sarri, Dybala sperava di aver un ruolo centrale ma così non è.

Anche Sarri lo considera una alternativa di lusso. Per questo motivo l’attaccante argentino potrebbe accettare il trasferimento al Manchester United in Premier League. In questo caso, la Juventus metterebbe a segno un grande colpo che sarebbe anche uno sgarbo ai rivali di sempre dell’Inter.