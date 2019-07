TORINO – Tra l’Inter e l’acquisto di Romelu Lukaku è spuntato un altro ostacolo, l’inserimento della Juventus. La trattativa di calciomercato era già resa difficile dal fatto che l’Inter non aveva intenzione di pagare gli 85 milioni di euro richiesti dai Red Devils per il centravanti belga, adesso diventa ancor più complessa per l’inserimento della Juventus.

I bianconeri hanno parlato di Romelu Lukaku sia con l’agente del calciatore, Pastorello, sia con il Manchester United stesso. Con Pastorello c’è comunione di intenti mentre con lo United non c’e’ ancora l’accordo ma le parti non sono lontane. O meglio, tra Juve e Manchester ci sono maggiori possibilità di intesa rispetto a quelle di un accordo tra i nerazzurri ed il club inglese.

Il motivo è facile da spiegare. L’Inter non vuole pagare 85 milioni di euro e lo United non è interessato ad abbassare la sua richiesta prendendosi Ivan Perisic come contropartita tecnica. La trattativa tra nerazzurri e inglesi è quindi in fase di stallo.

Juve e Manchester non sono ancora d’accordo sul prezzo dell’operazione ma hanno accordo sullo scambio tra Paulo Dybala, calciatore in uscita dai bianconeri, e Romelu Lukaku.

Il problema sta nel fatto che entrambi i club vorrebbero guadagnarci anche del cash. Per il Manchester United, Lukaku ha un valore di mercato superiore rispetto a quello di Paulo Dybala, per la Juventus è l’esatto contratto. Alla fine, non è da escludere uno scambio alla pari.

L’Inter non ha contropartite tecniche che interessano al Manchester United. I nerazzurri hanno provato ad inserire nella trattativa sia Mauro Icardi (che non vuole andare a giocare in Inghilterra e che comunque non interessa allo United) che Ivan Perisic (che interessava al club inglese due anni fa ma non adesso). La Juve vorrebbe prendere uno tra Icardi e Lukaku. Serve un altro centravanti perché sia Kean che Higuain sono in uscita.