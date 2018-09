ROMA – Juventus e Real Madrid starebbero lavorando per un clamoroso scambio di mercato per gennaio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] I due indiziati sarebbero Marcelo e Alex Sandro.

Lopetegui, tecnico dei Blancos, non stravede per il terzino brasiliano e avrebbe dato l’ok alla sua cessione a patto di avere a disposizione un nuovo terzino sinistro di grande livello. Come scrive Tuttosport, Alex Sandro sarebbe ben gradito all’allenatore del Real Madrid.

Infatti Lopetegui nell’ultimo match di Liga contro il Girona, ha sostituito il terzino dopo appena un’ora. Una decisione che non è piaciuta affatto a Marcelo: “Sono rimasto sorpreso dal cambio ma rispetto la decisione del mister. Volevo continuare perché mi sentivo bene, al 100%. Non capisco la sostituzione ma la rispetto, è una decisione dell’allenatore. Voglio giocare sempre”. Per risposta, il tecnico lo ha spedito ad allenarsi con le riserve del Real Madrid, una punizione che ha ulteriormente esacerbato i rapporti fra i due.

Inoltre lo scambio è favorito dalla nuova regola Uefa, ovvero la possibilità di poter schierare in una delle due competizioni europee, un calciatore appena comprato che ha già disputato una delle coppe con un’altra maglia (cosa che fino all’anno scorso non era possibile, bloccando quindi le operazioni “pesanti” a gennaio).

Il Real Madrid si sarebbe ormai rassegnato a perdere Marcelo e a sostituirlo o con Alex Sandro o con Marcos Alonso, il terzino ex Fiorentina che sta facendo benissimo al Chelsea in questo inizio di stagione sotto la guida di Maurizio Sarri.