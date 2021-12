Calciomercato Juventus: Martial vuol lasciare il Manchester United. L’attaccante francese Anthony Martial è ufficialmente sul mercato, il suo allenatore al Manchester United, Ralf Rangnick, lo ha appena confermato. Vuole andare via, sarà accontentato, già aveva poco spazio, ora con l’arrivo di Cristiano Ronaldo non ha davvero più speranze di essere impiegato come si aspettava.

E in effetti Martial ha ancora 26 anni, giunse a Manchester con il peso di un cartellino ingombrante, quest’anno ha giocato solo 10 partite (un gol). La notizia è importante per il calciomercato italiano perché il francese corrisponde al profilo individuato da Allegri per rivitalizzare l’attacco della Juventus (che già un paio di anni fa tentò un assalto da 90 milioni di euro).

Alla finestra anche il Siviglia, ma di offerte ufficiali a dire il vero sul tavolo di Rangnick non ne sono arrivate.

“Mi ha spiegato che è al Manchester United da sette anni e che sente che è giunto il momento per lui di voltare pagina, di guardare altrove”, ha spiegato l’ex tecnico del Lipsia.

“E’ importante anche guardare alla situazione del club – ha aggiunto Rangnick – C’è il Covid, e siamo impegnati in tre competizioni in cui abbiamo grandi ambizioni. Finché non ci saranno offerte, rimarrà”.

Nessuno è disposto a far follie sul mercato, sembra di capire però che per Martial ci vorranno offerte serie. La volontà del giocatore abbassa le pretese economiche del club, ma la situazione Covid, con giocatori a perenne rischio quarantena, non favorisce trasferimenti agevoli.