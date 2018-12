Calciomercato Juventus: Mbappé e James Rodriguez i sogni. Romero operazione concreta

TORINO – A poche ore dall’apertura del calciomercato di gennaio, la Juventus pensa e sogna in grande. Secondo quanto riporta “As”, il grande obiettivo per la prossima estate sarebbe Mbappé. L’operazione di mercato sarebbe resa possibile dal fatto che il Psg deve cedere per adempiere agli obblighi fissati dal fair play finanziario. Juventus e Real Madrid sarebbero le destinazioni preferite dal francese.

Un altro obiettivo di mercato della Juventus, secondo quanto scritto da TuttoSport, è James Rodriguez. L’attaccante colombiano non rientra più nei piani del Bayern Monaco e si sta guardando intorno per trovare una nuova squadra di pari livello.

Un altro calciatore nel mirino della Juventus è Romero. Il baby difensore sta disputando una grande stagione tra le fila del Genoa e i bianconeri potrebbero acquistarlo inserendo nella trattativa dei giovani della Primavera più cash.

Dal calciomercato al calcio giocato, Juve batte Sampdoria

“Var? Sono favorevole perché così ci sono meno errori. Bisogna solo lasciare lavorare tranquilli gli arbitri perché non è semplice gestire certe situazioni, non sono facili nemmeno per loro”. Intervistato ‘a caldo’ da Sky al termine di Juventus-Sampdoria, Cristiano Ronaldo parla della ‘moviola in campo’ che oggi è intervenuta durante il match per ‘sbrogliare’ varie situazioni. Quanto al cammino fatto finora in campionato dalla Juve, CR7 dice che “la squadra sta facendo molto bene, abbiamo lavorato bene facendo un bel girone d’andata però c’è ancora tutto il girone di ritorno e bisogna lavorare”.

