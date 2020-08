Calciomercato Juventus, McKennie dovrebbe essere il primo rinforzo per Andrea Pirlo. Tutto su quello che è considerato un calciatore totale.

Calciomercato Juventus, il primo colpo dovrebbe essere Weston James Earl McKennie. Va usato il condizionale perché è tutto fatto ma manca ancora l’ufficialità.

Si tratta di un colpo a sorpresa perché questo calciatore è stato accostato alla Juventus solamente nelle ultime ore ma in realtà Pirlo lo aveva inserito in cima alla sua lista di calciomercato.

Pirlo è stato uno dei centrocampisti più forti nella storia del calcio e se ne intende di calciatori che giocano in questo reparto.

Quindi andiamo a vedere perché McKennie lo ha stregato a tal punto da essere il primo rinforzo della Juventus in questa finestra di calciomercato (Kulusevski era già stato annunciato mesi fa).

McKennie è nato in Texas 21 anni fa. Si è formato calcisticamente nel Dallas che è la squadra più forte del suo stato.

Gli americani hanno un approccio al calcio che è molto diverso da quello degli europei. Quando i bambini iniziano a praticare questo sport, vengono utilizzati praticamente in tutte le zone del campo. E questo si ripete fino alla conclusione del settore giovanile.

Così McKennie quando è stato notato dallo Schalke 04 era già in grado di giocare praticamente in tutte le zone del campo (è stato impiegato veramente dovunque, eccetto che in porta).

Infatti anche in Germania ha giocato sia in difesa (come terzino o centrale) che a centrocampo (centrale classico o mediano a protezione della difesa) ed in attacco (trequartista/falso nove).

Ad ogni modo il suo ruolo principale è quello del centrocampista centrale. Ovviamente l’ex calciatore dello Schalke 04 è una delle stelle della Nazionale Statunitense. Con gli Usa ha giocato 19 partite segnando 6 gol (fonte MLS).