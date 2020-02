MILANO – A margine della semifinale di andata di Coppa Italia tra il Milan e la Juventus, il dirigente bianconero Paratici, interpellato dai giornalisti della Rai, ha parlato sia del calciomercato in entrata che di quello in uscita. Paratici ha detto che Cristiano Ronaldo giocherà con la Juve anche la prossima stagione, ha invece messo fine ai rumors su Donnarumma e Messi. Il dirigente della Juve è stato chiaro: Donnarumma non arriverà mentre Dybala è il Messi dei bianconeri…

Calciomercato Juventus, il punto di Paratici su Cristiano Ronaldo, Messi e Donnarumma.

Le dichiarazioni sul calciomercato della Juventus rilasciate da Paratici ai microfoni della Rai sono riportate dal Corriere dello Sport. “Ronaldo resta alla Juventus anche nella prossima stagione? Non ci sono dubbi”. Paratici, ds bianconero, esclude un possibile divorzio dal fuoriclasse portoghese.

Il rinnovo di Szczesny, intanto, mette fine alle voci su Donnarumma: “E’ chiaro che abbiamo fiducia in lui, e’ uno fra i migliori al mondo e quindi escluderei l’arrivo di altri numeri 1”. Infine una battuta su Dybala, in passato accostato al Barcellona come possibile erede di Messi: “Siamo contenti di Paulo, e’ il nostro numero 10, abbiamo investito tanto su di lui e speriamo che sia il Messi della Juve”.