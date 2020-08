Calciomercato, c’è anche la Juventus per Messi. Non solo Inter e Psg… (foto Ansa)

Calciomercato, stando a quanto scritto da ‘Sport’, Messi sarebbe ad un passo dal lasciare il Barcellona. Su di lui ci sarebbero Juventus, Inter e Psg.

Dopo Cristiano Ronaldo, il calcio italiano potrebbe piazzare anche il colpo di calciomercato Leo Messi. Ed addirittura la Juventus potrebbe centrare questa doppietta.

A svelarlo è ‘Sport’, quotidiano spagnolo specializzato nel calciomercato. Secondo ‘Sport’, le squadre italiane sarebbero favorite sul Psg per due motivi.

Il primo è il Fair Play Finanziario, infatti il Psg sarebbe monitorato da vicino dalla Uefa dopo le spese pazze degli ultimi anni (su tutti Neymar ma non solo…).

Il secondo è che le società italiane sarebbero favorite dal regime fiscale vigente nel Belpaese. Inoltre Lionel Messi sarebbe stimolato dalla prospettiva di giocare nuovamente nello stesso campionato di Cristiano Ronaldo per dimostrare ancora una volta di essere il migliore.

Anche se dovessero giocare nella stessa squadra, cioè nella Juventus, Lionel Messi vorrebbe diventare la stella della rosa. In caso contrario, Lionel Messi sfiderebbe a distanza Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Inter.

L’arrivo di Messi renderebbe stellare la sfida scudetto tra l’Inter e la Juventus come in passato erano epiche le sfide tra di loro durante Barcellona vs Real Madrid (fonte articolo, ‘Sport‘).