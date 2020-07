Blitz dice

Tutto incomincia lì da quel ponte crollato in mezzo alla città. Portandosi via 43 vite spezzate ventitrè mesi e venti giorni fa, in una maledetta vigilia di Ferragosto. Tutto comincia da quel calcestruzzo che si spezza come un grissino e apre la voragine. Ora che c’è il ponte nuovo quasi da inaugurare e nel frattempo […]