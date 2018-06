ROMA – La Juventus è pronta per l’assalto a Sergej Milinkovic-Savic, vero crack dell’ultimo campionato di serie A. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La dirigenza bianconera ha contattato informalmente la Lazio, mettendo sul piatto un’offerta da 80 milioni di euro. Cifra imponente, ma si sa che spuntarla con Lotito è un’impresa: il presidente della Lazio ne vuole almeno 40 se non 50 in più.

Per questo guarda soprattutto all’estero, spera che il calciatore serbo finisca in un’asta tra i soliti club in grado di soddisfare la richiesta: Psg, Chelsea e Manchester United hanno mostrato interesse, ma è ancora presto. Milinkovic-Savic, che da centrocampo in su sa fare tutto e tutto con forza e classe, è atteso all’appuntamento mondiale in Russia dove le prestazioni con la sua Serbia rischiano di incrementarne il valore.

Bastano un paio di partite giocate alla grande su un palcoscenico che offre la visibilità globale e accende gli entusiasmi dei tifosi. La Juventus prova a giocare d’anticipo, forte dell’appeal sul giocatore che non disdegnerebbe il salto di qualità in Italia.