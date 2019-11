TORINO – La Juventus ha messo gli occhi su Aleksei Miranchuk, il giovane attaccante della Lokomotiv Mosca. Secondo le indiscrezioni, ci sarebbe stato un incontro con l’intermediario Gabriele Giuffrida grazie al quale il club bianconero sarebbe in pole position per il 24enne. L’accordo inoltre sarebbe addirittura già stato trovato, secondo Sportmediaset e Tuttosport: la Juve avrebbe offerto 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni future dell’attaccante.

Miranchuk è un attaccante che può ricoprire il ruolo di punta centrale, ma anche come trequartista o come ala. Il 24enne ha un contratto in scadenza nel 2021 e per questo motivo la Lokomotiv Mosca non può più chiedere cifre altissime per liberarlo; in stagione ha messo insieme già 16 presenze e segnato 8 reti e i russi vorrebbero tenerlo ancora a lungo. Anche se Yuri Semin, allenatore della Lokomotiv, ha ammesso, durante una intervista a Fox Sports, che il ragazzo “è pronto per il grande salto. Adesso sta bene qui da noi, ma non mi stupirebbe vederlo andare alla Juventus”.

Fonte: SPORTMEDIASET.