Calciomercato Juventus, arriverà un centravanti ma chi? Tra Suarez e Dzeko, spunta il possibile ritorno di Morata.

Calciomercato, la Juventus ha un piano A (Suarez), B (Dzeko) e C (Morata). Tra Suarez e Dzeko, spunta il possibile ritorno di Morata. I bianconeri vogliono un centravanti di livello internazionale e per non ritrovarsi con il cerino in mano, stanno vagliando diverse piste.

Calciomercato Juventus: Morata.

Partiamo proprio dal possibile ritorno di Morata. Il giovane centravanti è in uscita dall’Atletico Madrid e potrebbe tornare a Torino attraverso uno scambio con Douglas Costa.

Morata ha lasciato ottimi ricordi a Torino e tornerebbe volentieri a vestire il bianconero alla corte dell’amico Pirlo. Allo stesso tempo, Simeone accoglierebbe volentieri l’esterno brasiliano.

Morata non è il piano A ma è comunque una soluzione a cui la Juve sta pensando seriamente.

Suarez.

Infatti il piano A si chiama Suarez ma l’addio dell’uruguaiano al Barcellona è tutto meno che scontato.

Intanto Messi sta facendo di tutto per convincerlo a restare un altro anno insieme a lui. Poi non è né semplice,né scontato liberarsi dal Barcellona.

Suarez ha ancora due anni di contratto a 14 milioni a stagione. L’attaccante ha chiesto di essere liberato in cambio di un solo anno di stipendio ma il Barcellona non è entusiasta di dargli subito questi soldi.

Dzeko.

Anche il piano B, Dzeko, non è così scontato. La Roma non può lasciarlo partire senza prima aver raggiunto un accordo con il Napoli per Milik.

Quindi la Juve si trova in una scomoda posizione di attesa. I bianconeri hanno già raggiunto un accordo con il bosniaco ma manca quello tra la Roma ed il Napoli per Milik.