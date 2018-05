TORINO – Si avvicina il ritorno di Alvaro Morata alla Juventus. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il bomber spagnolo, in uscita dal Chelsea dopo una annata deludente, ha incontrato la società bianconera a Milano.

Il teatro dell’incontro è stato un ristorante di via Montenapoleone a Milano. Al pranzo di mercato hanno partecipato Alvaro Morata, Juanma Lopez, agente del calciatore spagnolo, e Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus.

Calciomercato Juventus, Alvaro Morata torna in prestito

La Juventus spinge per una operazione alla Cuadrado. La Juventus lo prenderà in prestito e sarà fissata una cifra per il riscatto obbligatorio. Cifra alta ma sicuramente non gli 80 milioni di euro sborsati dal Chelsea per il bomber spagnolo.

Questo perché Morata ha deluso le aspettative degli inglesi e non è stato convocato nemmeno per il Mondiale, di conseguenza il prezzo del suo cartellino è sceso.

Morata dovrà ridursi anche lo stipendio perché la Juventus non può dargli otto milioni di euro a stagione, cifra superiore anche a quella percepita da Gonzalo Higuain che è il calciatore più pagato tra i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Alvaro Morata incontra Paratici