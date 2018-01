TORINO – Di padre in figlio. Un altro Pirlo potrebbe vestire presto la maglia della Juventus. Dopo Andrea Pirlo potrebbe toccare a Nicolò Pirlo.

La baby promessa del calcio italiano potrebbe essere aggregato all’ Under 16 bianconera. Classe 2003, numero 8 sulla schiena, da tre anni gioca con la maglia del Pecetto e da parecchio viene tenuto d’occhio dagli osservatori juventini.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, papà Andrea ha già speso belle parole per il figlio: “Io, quando guardo un ragazzino – disse qualche tempo fa – vedo come stoppa e passa la palla. Si capisce subito: se sa stoppare e passare, è bravo. E Nicolò mi somiglia tanto, è tecnico e poco grintoso e si diverte a giocare a calcio, che è la cosa più importante”.