CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus continua a pescare dalla Premier League. I bianconeri, dopo essersi aggiudicato Emre Can, stanno intensificando la trattativa di calciomercato per Mesut Ozil.

Il trequartista dell’Arsenal potrebbe arrivare alla Juventus a parametro zero perché l’Arsenal non riesce a rinnovargli il contratto. A questo punto i Gunners preferirebbero cederlo a gennaio, per non perderlo a zero, ma il calciatore tedesco vorrebbe concludere la stagione a Londra per strappare un ingaggio più favorevole a luglio.

Su di lui c’è la Juventus ma anche il Manchester United. Ozil guadagna 10 milioni di euro, la Juventus non sarebbe disposta ad assicurargli un simile ingaggio ma potrebbe colmare questo fatto con un contratto pluriennale. Lo United potrebbe anche accordargli 10 milioni a stagione ma Ozil non ha un ottimo rapporto con José Mourinho e per questo motivo potrebbe scegliere la Juventus.

“Conosco bene Emre Can. Se ci fosse la possibilità per la Juventus di acquistarlo, lo prenderei al volo”. Sami Khedira sponsorizza l’arrivo del connazionale, attualmente al Liverpool seppur in scadenza di contratto: “È giovane ma potente, ha molto talento, ma vista l’età deve imparare, deve crescere – spiega il centrocampista nell’intervista a Sky – Adesso è anche libero dal contratto, se fossi il manager lo prenderei al volo”.