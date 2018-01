CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus è la squadra italiana più attiva sul calciomercato. I bianconeri stanno operando sia sul mercato interno che su quello internazionale.

Tutte le trattative sono orientato a rinforzare il centrocampo che, a oggi, è il reparto meno forte dei campioni d’Italia in carica. Ma questa deficienza potrebbe essere colmata già dalla prossima estate.

Emre Can

E’ vicinissima la fumata bianca per Emre Can. Il centrocampista non ha alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto con il Liverpool e si trasferirà a Torino dove verrà pagato come un top player.

Per Emre Can si parla di un ingaggio di cinque milioni di euro netti a stagione. E’ un centrocampista moderno, abile in interdizione ma anche estremamente efficace in fase offensiva.

Lorenzo Pellegrini

L’altra trattativa caldissima è quella per Lorenzo Pellegrini. La Juventus lo voleva già ai tempi del Sassuolo ma non poteva fare nulla perché il coltello dalla parte del manico lo aveva la Roma con il diritto di recompra.

Adesso la situazione è cambiata radicalmente e il potere decisionale è nelle mani del calciatore. Alla Juve basterà pagare la clausola di 25mln di euro per soffiarlo alla Roma. A quel punto dovrà concentrarsi unicamente nella trattativa con il ragazzo.

Lorenzo Pellegrini ha accettato con entusiasmo il suo ritorno a Roma ma con il passare dei mesi si è reso conto di non avere lo spazio che si sarebbe immaginato. Ad oggi non è dato saperlo ma non è da escludere che possa accettare l’offerta dei campioni d’Italia in carica.

Praet

Chiusura su Praet. E’ fatta per il suo passaggio alla Juventus ma non a gennaio ma nella sessione estiva di mercato. Concluderà la sua stagione con la Sampdoria e poi si aggregherà alla Juventus.