TORINO – Mattia Perin ha fatto la sua scelta: vuole la Juventus. Come spiega Fabiana Della Valle nell'articolo sulla Gazzetta di oggi, il portiere del Genoa – classe '92 – ha già raggiunto attraverso il suo procuratore un accordo di massima con il club bianconero, che lo ha sempre voluto per il dopo Buffon: sul piatto 2,5 milioni a stagione per cinque anni. Adesso però c'è da convincere il Genoa: tra domanda e offerta ballano circa 8 milioni.

Calciomercato Juventus, Mattia Perin: “Sogno di giocare la Champions League”

“Giocare la Champions League è l’ambizione di ogni giocatore. Un sogno che ho sin da quando ero piccolo, vedremo se in futuro avrò l’opportunità di poterlo fare “. E’ un Mattia Perin sincero quello che, a margine dell’evento di beneficenza “Insuperabili”, non nasconde un futuro lontano dal Genoa.

Calciomercato Juventus, Mattia Perin si giocherà il posto con Szczesny

La Juventus ha sempre avuto due portieri competitivi in rosa. A Szczesny verrà affiancato Mattia Perin, portiere del Genoa e della Nazionale Italiana. Chi sarà il titolare? Lo deciderà il campo e in particolare le amichevoli di prestigio che la Juventus disputerà prima dell’inizio del campionato. I due portieri partiranno alla pari e il campo stabilirà chi dei due è più meritevole di una maglia da titolare.