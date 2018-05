TORINO – In attesa dei colpi eclatanti di calciomercato, in casa Juventus arriva Mattia Perin. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il portiere nel giro della Nazionale Italiana firmerà un contratto di cinque anni a 2.5 milioni di euro a stagione.

Al Genoa andranno 10 milioni di euro più una contropartita tecnica, probabilmente l’azzurro Mandragora.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa e Benatia in uscita

Per un calciatore che arriva, ce ne sono due in partenza. Douglas Costa verrà riscattato dal Bayern Monaco per poi essere ceduto. Il calciatore brasiliano ha delle offerte in Russia, in Cina e in Inghilterra.

La Juventus è disposta a cederlo a titolo definitivo per una cifra di poco superiore ai 40 milioni di euro. Benatia, invece, è a un passo dal Marsiglia. Rudi Garcia vuole rinforzare la difesa della sua squadra e il suo calciatore preferito è Benatia.

Il marocchino avrebbe già raggiunto un accordo sull’ingaggio, ora c’è da trovare una intesa tra la Juventus e il Marsiglia.