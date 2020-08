Andrea Pirlo non ha fatto ‘zero a zero’ nella sua prima conferenza stampa da allenatore della Juventus. Infatti il neo tecnico bianconero è stato chiaro sul calciomercato.

Andrea Pirlo, neo allenatore della Juventus, in conferenza stampa ha confermato che l’attaccante argentino non farà più parte del progetto bianconero e che è destinato a lasciare Torino.

Discorso diverso per il centrocampista tedesco Khedira:

In conferenza stampa il neo-allenatore della Juventus Andrea Pirlo parla di Arthur e Dybala, figure importanti per il futuro della squadra.

Si parte dal nuovo acquisto:

Su Dybala è ancora più netto:

“Non è mai stato un problema e non è mai stato sul mercato. Siete voi che scrivete. Per me è importante e non appena rientrerà fare parte del progetto”.