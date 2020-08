Calciomercato Juventus, Pirlo ha convinto Dzeko con una telefonata: “Sei un campione, ho grandi progetti per te”.

Calciomercato Juventus, Pirlo chiama e Dzeko risponde. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe strappato il sì del bosniaco con una telefonata.

Insomma non si è trattato solamente di una questione di soldi ma anche del modo in cui Pirlo ha saputo corteggiare Dzeko.

Dzeko a Torino guadagnerà poco più di quanto prendeva a Roma (7.5 invece che 7 milioni a stagione) ma sarà il fulcro del gioco di una squadra abituata a vincere.

Infatti Pirlo lo avrebbe convinto con le seguenti parole:

Sei un campione. Ho grandi progetti per te. Sarai il mio regista offensivo, ti vedo molto bene anche come trequartista. In fase difensiva dovrai essere anche il primo difensore (cosa che Dzeko già faceva benissimo anche a Roma sui corner degli avversari.

Insomma, Pirlo applicherà un gioco ultra offensivo con un tridente delle meraviglie composto da Dzeko, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Nell’immaginario del tecnico, questo tridente non dovrà dare punti di riferimento agli avversari. I calciatori partiranno in un modo ma a partita in corso dovranno essere abili a scambiarsi la posizione in campo.

Ronaldo partirà dalla sinistra, per accentrarsi ed esplodere il destro, Dzeko agirà centralmente, mentre Dybala partirà dalla sinistra per poi accentrarsi e segnare con il suo sinistro magico. Scritto così suona molto bene… (fonte Il Corriere dello Sport).