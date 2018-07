ROMA – Miralem Pjanic è in cima alla lista dal Chelsea di Maurizio Sarri e al Manchester City di Guardiola, sempre non dimenticando il Barcellona. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Grandi società disposte ad avvicinarsi senza particolari problemi alle richieste economiche della Juventus che per l’ex Roma, centrale nel progetto di Allegri, chiede almeno 80 milioni di euro.

Cifra importante, con la quale la Juventus a sua volta si muoverà sul mercato alla ricerca di un erede del bosniaco. Nelle scorse ore si è vociferato di un possibile ritorno di fiamma per Adrien Rabiot, che potrebbe rappresentare anche una parziale contropartita per Pjanic al Psg.

Il vero sogno della dirigenza juventina, però, è Sergej Milinkovic-Savic. La richiesta della Lazio per il serbo supera i 100 milioni di euro, ma la Juventus punta proprio sui soldi della cessione di Pjanic e l’intermediazione di Jorge Mendes, che vanta ottimi rapporti anche con i biancocelesti, per poter arrivare a dama.

Il serbo è giunto al bivio cruciale, anche se la Lazio farà di tutto per trattenerlo. Il presidente Lotito infatti non ha intenzione di regalare il proprio gioiello e, per non rischiare un secondo caso de Vrij, ha già proposto un rinnovo da record. Secondo quanto riporta SportMediaset però nel weekend è andato in scena un nuovo incontro tra le dirigenza biancoceleste e la Juventus.