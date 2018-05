ROMA – Il Real Madrid vuole Pjanic e la Juventus vuole Modric. Uno scambio di registi all’orizzonte, impensabile fino a un mese fa. In un primo momento era il Barcellona [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] a volere il centrocampista bosniaco, ma i blaugrana non hanno carta Modric, tanto gradita ai bianconeri.

Il Real è arrivato dopo, ma è arrivato. E’ evidente che Florentino Perez voglia dare un pezzo pregiato a Zidane per la metà campo, l’altro candidato è Christian Eriksen del Tottenham. La Juventus è ferma sulle sue posizioni. Non ha mai pensato a Pjanic sul mercato, se qualcuno si presenta servono minimo 70 milioni per sedersi ed ascoltare. Con l’idea di resistere a questo assalto spagnolo. Modric però è lì, con il Real che non lo mette sul mercato ma che contempla senza dirlo l’idea di sacrificarlo, per arrivare al bosniaco della Juve o a Eriksen del Tottenham.