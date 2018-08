TORINO – Calciomercato Juventus, Paul Pogba rimarrà un sogno o è una possibilità concreta? L’esordio in Premier League col Manchester United (con tanto di gol e fascia di capitano) avevano allontanato le voci di una cessione del francese [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Ma nelle ultime ore lo scontro con l’allenatore Josè Mourinho sta raggiungendo vette mai viste, per cui le ipotesi di una partenza da Manchester non sono più così impensabili. Sul campione del mondo, però, oltre alla Juve resta vigile il Barcellona, che vorrebbe ricomporre in blaugrana l’ex coppia bianconera a centrocampo con Vidal.

“Se non sei felice, non puoi dare il meglio – aveva detto Pogba dopo la partita contro il Leicester – Ci sono cose che non posso dire altrimenti verrei multato. Mi diverto ancora a giocare a calcio ma, come ho detto, se ti senti a tuo agio, se hai fiducia, se stai bene di testa, diventa più facile”.

I tabloid inglesi riportano la reazione furibonda di Mou durante l’utimo faccia a faccia: “Se vuoi di nuovo lasciare Manchester non hai che da chiedere il trasferimento”. Con riferimento con la prima fuga, quando era ancora giovane, proprio in direzione Juve.