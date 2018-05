MANCHESTER – Paul Pogba, intervistato da French Tv, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] dice che nella vita tutto è possibile e che non è detto che non possa lasciare Manchester quest’estate. Ma il centrocampista francese esclude un possibile trasferimento al PSG.

E Pogba si lascia scappare qualche frecciatina nei confronti di Mourinho: “Sono stato molte volte in panchina. La gente pensava fosse sbagliato ma un allenatore e un calciatore non devono per forza essere amici. Non dobbiamo andare al ristorante insieme. E’ vero, ci sono stati alcuni problemi”.

“Io continuo a dare il massimo – dice Pogba – Rispondo sul campo”.

Il PSG? “Onestamente – risponde il centrocampista – Non mi attrae. Mio padre e mia madre, d’altronde, sono tifosi del Marsiglia”.

I tifosi della Juventus, intanto, continuano a sognare un suo ritorno a Torino.

Il problema, manco a dirlo, sono i costi dell’operazione. La Juventus dovrebbe cedere alcuni big (come Pjanic e Alex Sandro) e poi dovrebbe trovare i soldi per l’ingaggio (poco più di 13 milioni di euro, cui aggiungere quasi 7 milioni di diritti di immagine e 5 milioni garantiti dal suo sponsor tecnico).

Al momento, quindi, l’operazione sembra economicamente impossibile. Ma il calciomercato deve ancora iniziare.