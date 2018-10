MANCHESTER (INGHILTERRA) – Molto più di una semplice partita. Manchester United-Juventus sarà l’occasione per intavolare delle importanti trattative di calciomercato. La Juventus, come è risaputo, vuole Pogba e Marcelo. Allo stesso tempo Alex Sandro, che è in uscita da mesi, è corteggiato da entrambe le squadre di Manchester, che sfruttando la partita di Champions, presenteranno le loro offerte ai bianconeri.

Il piano della Juventus è chiaro, intavolare uno scambio tra Pogba e Alex Sandro, al Manchester United andrebbero soldi più il brasiliano, per poi acquistare Marcelo per avere un calciatore più forte di Alex Sandro nel ruolo di terzino sinistro.

Cosa potrebbe far saltare questo triangolo? L’eventuale preferenza di Alex Sandro per il Manchester City e la difficoltà del Real Madrid nel trovare un sostituto all’altezza di Marcelo.

I blancos non vogliono un Cristiano Ronaldo bis, il portoghese è stato ceduto senza aver individuato un sostituto all’altezza della situazione. Per ora siamo solo agli inizi ma, a partire dal prossimo calciomercato di gennaio, questo triangolo è destinato a infuocarsi.

