CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juve piazza un colpo in prospettiva. Come riporta Sport Mediaset, l’incontro con la Samp è andato a buon fine e Marotta è riuscito a mettere le mani su Dennis Praet, che potrebbe restare in prestito a Genova.

I bianconeri avrebbero battuto la concorrenza dell’Inter, puntando sulla volontà del giocatore. La clausola di Praet è di 25 mln. Intanto nel mirino della Juve è finito anche Pellegrini, che a Roma non sta trovando spazio.

Dennis Praet ha convinto i bianconeri a forza di prestazioni da urlo con la maglia della Sampdoria. Non a caso, i blucerchiati sono in corsa per un posto nella prossima Europa League.

Lorenzo Pellegrini è da sempre un pallino di Massimiliano Allegri. Fino a questo momento la Juventus non ha potuto prenderlo perché la Roma aveva il diritto di recompra ma adesso cercherà di far leva sul malcontento del calciatore, che sta trovando poco spazio nella Capitale, per convincerlo a trasferirsi a Torino.