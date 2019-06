ROMA – Piccola domanda: chi è il procuratore di Luca Pellegrini, Paul Pogba e Matthijs de Ligt? Facile: Mino Raiola. E indovinate con chi sta trattando Raiola il trasferimento dei suoi tre assistiti? La Juventus. In queste ore sembra che l’agente più amato e odiato del mondo del calcio stia trattando con i bianconeri per un colpo triplo.

Ma andiamo con ordine. Capitolo Luca Pellegrini. Il terzino, classe ’99, piace molto alla dirigenza bianconera e sembra che, almeno così scrive Tuttosport, Paratici e Nedved abbiano già lanciato sul tavolo il cartellino di Mattia Perin. Ma, al momento, Perin non è una priorità per la Roma che invece sembra puntare su Pau Lopez. La Juve potrebbe così decidere di preparare una borsa con 10 milioni cash da spedire a Trigoria.

Capitolo Pogba. Paul Pogba, questo è noto da mesi, ha manifestato l’intenzione di lasciare il Manchester United. E il francese accetterebbe, molto volentieri, un ritorno a Torino. Il problema, come ovvio, è il prezzo. Per questo i dirigenti della Juventus vorrebbero infilare nella trattativa varie contropartite. Al momento al Manchester United sono state mandate le foto di Cancelo, Douglas Costa o Dybala. Resta da capire chi interessa al Manchester e chi no. Intanto le foto dei tre restano sul tavolo.

Capitolo De Ligt. Qui l’affare è complicato. Non fosse altro perché sul difensore c’è anche l’ombra, ingombrante, del Barcellona. Ma l’estate, si sa, è ancora lunga.

Fonte: calciomercato.com.