Calciomercato Juventus Rakitic Emre Can accendono gennaio

BARCELLONA – Il trasferimento di Ivan Rakitic dal Barcellona alla Juventus è sfumato all’ultimo istante ma tornerà d’attualità durante la prossima sessione di calciomercato a gennaio. Ivan Rakitic voleva e vuole ancora la Juventus. L’affare di calciomercato non è saltato per volontà del calciatore croato ma perché bianconeri e Barcellona non sono riusciti a mettersi d’accordo. La Juve voleva scaricare Emre Can, che infatti non è stato nemmeno inserito nella lista Champions, mentre il Barcellona voleva Bernardeschi, visto che non era riuscito ad acquistare Neymar.

E’ di nuovo calciomercato. Emre Can via e Rakitic alla Juventus a gennaio?.

Emre Can si è sfogato con le seguenti dichiarazioni che sono state riportate da Sport Mediaset nella sua edizione online. “Non so darmi una spiegazione, ho ricevuto una telefonata di meno di un minuto da Sarri – ha rivelato Emre Can dal ritiro della nazionale -. E’ un’enorme delusione, sono scioccato e arrabbiato”. E adesso: “L’avessi saputo non sarei rimasto, parlerò con la società”.

“Non sono nella lista Champions della Juve e questo per me è stato uno shock perché me lo avevano promesso la scorsa settimana. Altrimenti avrei agito di conseguenza e non sarei rimasto alla Juve. Perché la condizione principale era far parte dei giocatori nella lista Champions. E’ una grandissima delusione non so darmi un motivo. Ho giocato grandi gare l’anno scorso in Champions. La Juve mi ha chiamato ieri, una telefonata durata meno di un minuto in cui mi è stato detto: ‘non sei nella lista’. Senza nessuna spiegazione. Io devo e voglio giocare la Champions. Al mio ritorno parlerò con la società e vedremo”.

Il centrocampista della Nazionale Tedesca dovrebbe lasciare la Juventus nel corso del calciomercato di riparazione di gennaio. Sempre durante la stessa cessione, la Juve farà di tutto per convincere il Barcellona a cederle Rakitic. Il calciatore è già d’accordo con i bianconeri, ora vanno convinti i blaugrana.