Calciomercato Juventus, si lavora per uno scambio Rakitic-Emre Can

ROMA – Rakitic alla Juventus e Emre Can al Barcellona. O almeno questo è il piano del ds della Juventus Fabio Paratici. Piano a cui il ds ha dato forma a tavola lunedì sera, quando si è incontrato con i colleghi blaugrana in Catalogna. Resta da capire se il Barcellona è d’accordo con il piano di Paratici.

“La riuscita del puzzle Rakitic-Emre Can – scrive oggi Tuttosport -non è ancora scontata, ma i primi segnali sono chiari e positivi”.

Non resta che aspettare le prossime ore o i prossimi giorni.

Capitolo Rugani.

“La Roma – spiega il Corriere dello Sport – rompe gli indugi e anche gli schemi nell’ultima decade del mercato, per completare la squadra a disposizione di Fonseca. Nei prossimi giorni Petrachi potrebbe chiudere per Daniele Rugani, che è stato tenuto a bagnomaria nelle ultime settimane in attesa di opzioni più intriganti. A sbloccare la situazione sarebbe il solito scambio con la Juventus, che otterrebbe il cartellino del giovanissimo Alessio Riccardi, stella classe 2001 del vivaio romanista”.

In questo caso Rugani sarebbe ceduto a titolo definitivo alla Roma, e non in prestito, per una valutazione tra i 20 e i 25 milioni. Anche qui il consiglio è sempre lo stesso. Non resta che aspettare.

Fonte: Il Corriere dello Sport, Tuttosport.