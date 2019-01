TORINO – La Juventus gioca d’anticipo per Ramsey. I bianconeri vogliono strapparlo all’Arsenal vincendo la concorrenza di Real Madrid e Psg. Ma per farlo dovranno soddisfare le pretese economiche del club inglese e prenderlo subito, a gennaio. Questo per giocare d’anticipo perché Real Madrid e Psg stanno cercando un accordo con il calciatore per la prossima estate. Invece la Juventus vorrebbe prenderlo subito per arrivare al triplete tanto sognato. Perché Ramsey è un calciatore di grande qualità che renderebbe il centrocampo bianconero ancor più competitivo.

Calciomercato Juventus, Ramsey obiettivo di Paratici

«E’ un ottimo giocatore e noi siamo sempre attenti alle situazioni del mercato e quindi siamo attenti anche a lui – dice Paratici, uomo mercato della Juventus, ai microfoni di Sky -. Sarà nostro? Questo è tutto da verificare, per adesso è dell’Arsenal e sicuramente non siamo attenti solo noi al mercato ». «Oggi ci sentiamo comunque pronti per essere protagonisti fino in fondo, con maggiore consapevolezza rispetto agli altri anni»

