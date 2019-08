Calciomercato Juventus Riccardi like Instagram tifosi Roma

TORINO – La Juventus vuole Alessio Riccardi nell’ambito dell’operazione di calciomercato che dovrebbe portare Rugani alla Roma ma cosa vuole fare il giovane fenomeno dei giallorossi? In attesa di conoscere la sua volontà non possiamo non notare i suoi likes ai commenti dei tifosi della Roma che lo implorano di restare nella Capitale.

I tifosi giallorossi sono contrari alla sua cessione ma la società sta provando ad inserirlo in scambi di calciomercato da inizio sessione. Riccardi era stato offerto anche al Torino per arrivare ad uno dei difensori centrali dei granata (Nkoulou, Lyanco e Izzo) ma le trattative di calciomercato non sono andate a buon fine.

Alessio Riccardi è considerato da tutti gli addetti ai lavori un predestinato. Ha fatto sempre la differenza in tutte le Nazionali Giovanili, dalla under 15 alla under 19, è nel “mirino” della Nazionale Under 21 ed è già stato convocato dal ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini per uno stage in compagnia degli altri giovani fenomeni del nostro campionato.

Mancini ci vede lungo in tema di giovani visto che è stato uno dei primi a convocare giovani che si sono rivelati grandi calciatori come Nicolò Zaniolo (convocato prima dell’esordio in Serie A), Moise Kean e Sandro Tonali, stellina del Brescia che è considerato l’erede di Andrea Pirlo.

Non è la prima volta che Juventus e Roma lavorano a scambi di calciomercato di questo tipo. A inizio calciomercato, Juventus e Roma hanno perfezionato uno scambio che ha portato Spinazzola nella Capitale e Luca Pellegrini a Torino.

Uno scambio molto simile a quello tra Rugani e Riccardi. La Roma ha preso un calciatore già pronto che è già nel giro della Nazionale Italiana mentre la Juve si è assicurata le prestazioni sportive di un giovane che ha tutte le potenzialità per diventare un fenomeno. Pellegrini è stato prestato al Cagliari.