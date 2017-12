ROMA – Juventus e Roma sono coinvolte in un’operazione di mercato che già a gennaio potrebbe concretizzarsi. Bianconeri in pressing per avere subito il terzino sinistro Emerson Palmieri, molto stimato sia da Allegri che dalla coppia Marotta-Paratici. La Juve lo avrebbe voluto l’estate scorsa, quando Alex Sandro chiese di essere ceduto (e la sua inquietudine da questo punto di vista non è passata), poi ovviamente la rottura del crociato del terzino giallorosso ha bloccato tutto.

Emerson Palmieri è ritenuto un potenziale titolare, la valutazione è tra i 20 e i 25 milioni di euro e infatti la Juve offre alla Roma 20 milioni più bonus. Probabile che la prossima estate Alex Sandro – sempre più spesso Allegri sulla sinistra gli preferisce Asamoah – finisca in Premier (Chelsea più del City) o al Psg, club che già nell’ultima sessione di mercato avanzarono proposte da 60 milioni e oltre per l’ex terzino del Porto.

Per sostituire Emerson Palmieri, invece, la Roma pensa a Matteo Darmian, il terzino ambidestro della nazionale azzurra che potrebbe lasciare il Manchester United già a gennaio.