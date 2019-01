GENOVA – Ai microfoni di Sky Sport, prima del match del Ferraris tra il Genoa ed il Milan, il Direttore Generale del Genoa Giorgio Perinetti ha fatto il punto sul calciomercato dei rossoblù. Non ha parlato solamente dell’ormai prossimo passaggio di Piatek al Milan, ma anche dell’affare in corso con la Juventus che dovrebbe portare Romero in bianconero e Sturaro in rossoblù.

Quali sono i dettagli?

Parlando di Piatek, i dettagli non posso certamente renderli pubblici. Abbiamo fatto una chiacchierata, ci sono delle situazioni che dobbiamo avvicinare su tanti aspetti. Quindi, vediamo se questo è possibile. Dopodiché, il sostituto, se proprio andrà via, vediamo. Intanto, vogliamo rafforzare il centrocampo, abbiamo un mercato anche in entrata, anche se l’affare Piatek non lo fa capire. Vogliamo portare Sturaro, siamo vicini a concludere con la Juventus. Poi, se ci sarà l’opportunità vedremo cosa offrirà il mercato per sostituire Piatek .

Romero alla Juventus?

Un giorno… La Juve è quella che si è mossa meglio. Certamente, quest’anno gioca con noi, il prossimo anno gioca con noi e, poi, dopo vedremo.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.