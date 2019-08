Calciomercato Juventus Rugani Riccardi Roma scambio chi fa l'affare?

ROMA – La Roma vuole Rugani ma nelle ultime ore potrebbe cambiare la formula dell’operazione di calciomercato. In un primo momento si pensava ad un prestito con un riscatto da fissare a 20-25 milioni di euro ma i giallorossi stanno forzando la mano per acquistarlo a titolo definitivo. Per convincere la Juventus, la Roma sta cercando di inserire nella trattativa di calciomercato due giovani che piacciono molto ai bianconeri. Si tratta di Riccardi e Bouah. Se Bouah è un talento, Riccardi è considerato addirittura il possibile erede di Francesco Totti. Un paragone esagerato ma si tratta comunque di un giovane che ha incantato sia nelle giovanili della Roma che tra le fila della Nazionale Under 19 (Riccardi è un pilastro delle selezioni azzurre dalla under 15).

Oltretutto, Roma e Juventus non sono nuove a scambi di questo tipo. Ad inizio calciomercato, Roma e Juventus hanno perfezionato lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini (poi prestato al Cagliari) con un conguaglio in favore dei bianconeri. Adesso, le due società potrebbe perfezionare questo altro scambio che garantirebbe alla Juventus due giovani dal sicuro avvenire e alla Roma il difensore centrale che manca per completare la rosa.

Calciomercato Roma, non solo acquisti: la felicità di Edin Dzeko e Federico Fazio per aver rinnovato il contratto con il club giallorosso.

«La società crede in me — le parole di Federico Fazio — è una cosa molto importante, questo è già il secondo rinnovo da quando sono qui e sono felicissimo. Ci stiamo allenando bene per raggiungere l’obiettivo di essere al meglio tutto l’anno». Parla per la prima volta, intanto, dopo il rinnovo, Edin Dzeko.

«Sono rimasto perché qui mi sento veramente a casa, così come mia moglie e miei figli — sorride il bosniaco a Roma Tv — ultimamente, quando siamo stati in vacanza, mia figlia Una diceva sempre: andiamo a casa a Roma» (fonte La Repubblica).