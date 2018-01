Calciomercato Juventus, Rummenigge: “Goretzka non ha firmato con il Bayern. Occhio ai bianconeri…”

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) – Goretzka non è ancora un calciatore del Bayern Monaco e anche la Juventus è in corsa per il suo ingaggio. Lo ha rivelato Karl-Heinz Rummenigge ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni sono riportate dal Corriere dello Sport:

«Potremo parlare di accordo quando si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto»

«Lo vogliono tutti i grandi club: Barcellona, Real Madrid, Juventus e noi. Si può parlare di accordo chiuso quando si passano le visite mediche e si firma il contratto, diciamo che non siamo molto lontani – ha ammesso Karl-Heinz Rummenigge -. Annuncerà la sua decisione nei prossimi giorni, speriamo scelga il Bayern».